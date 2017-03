VIDEO: Friese kinderen doen auditie voor Tina de Musical

Tientallen Friese kinderen deden zaterdag in Sneek auditie voor Tina de Musical. Het is een initiatief van het meisjestijdschrift Tina dat dit jaar 50 jaar bestaat. De musical gaat over Tina en haar vrienden. Voor die rollen zijn meerdere jongeren nodig. In totaal doen er rond de 4000 kinderen uit heel Nederland mee. Binnenkort wordt bekend wie de rollen krijgen. De musical gaat in oktober in première en wordt dan ruim 100 keer opgevoerd.