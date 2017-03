Komend seizoen drie Friese damclubs in hoofdklasse KNDB

Damclub Huizum heeft zaterdag in een thuiswedstrijd haar plaats in de hoofdklasse van de Koninklijke Nederlandse Dambond behouden. Er werd met 11-9 gewonnen van Enschede. Damclub Heerenveen is er in geslaagd te promoveren naar de hoofdklasse. In de uitwedstrijd werd er met 11-9 gewonnen van Molenaarsgraaf. Dit houdt in dat er komend seizoen drie Friese teams in de hoofdklasse van de KNDP spelen: Damcombinatie Fryslân, Damclub Huizum en Damclub Heerenveen.