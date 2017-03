Harlingen stopt met proef voor burgerbegroting

De proef om de inwoners van Harlingen meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid, gaat niet door. Deze maandag zou er een eerste bijeenkomst plaatsvinden over de burgerbegroting, maar er is te weinig belangstelling onder de burgers. In samenwerking met de gemeente zou een aantal inwoners 100.000 euro verdelen over negen actuele thema's. Na een stemronde zouden de initiatieven met de meeste stemmen ook echt worden opgenomen in de begroting voor 2018, maar dat gaat dus niet door.