Sven Kramer wint 5000 meter en neemt de leiding op WK

Sven Kramer heeft met overtuiging de 5000 meter gewonnen op het WK allround in Hamar. Met 6.12.33 liep hij ver uit op zijn ploegmaat Patrick Roest (6.15.10, een persoonlijk record) en Jan Blokhuijsen (6.15.99). Door de winst en de mooie achtste plaats op de 500 meter ging Kramer na de eerste dag aan de leiding. Roest is tweede in het klassement. Hij moet zondag 0.42 goedmaken op de 1500 meter om de eerste plaats over te nemen. Jan Blokhuijsen is derde met 0.89. Sverre Lunde Perdersen staat vierde, Andrea Giovannini vijfde.