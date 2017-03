Sneker voetballers ONS verpletteren SteDeCo met 6-1

Al na twee minuten in de tweede helft maakte Yume Ramos de 1-1 en in de 59e minuut haalde Martijn Roosenburg uit na een voorzet van Ramos en scoorde de 2-1. Ramos maakte in de 66e minuut zijn tweede doelpunt uit een corner: 3-1 en het ging maar door. In de 77e minuut scoorde Ramos de 4-1 en twee minuten later schoot Renco van Eeken de 5-1 in. Weer twee minuten later werd het zelfs 6-1 door Ale de Boer.

De meegereisde supporters van ONS gingen uit hun dak. ONS kreeg nog een aantal kansen, maar de eindstand bleef op 6-1 staan.