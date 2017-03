Ireen Wüst op tweede plaats na eerste dag WK, De Jong derde

Ireen Wüst moet zondag op de tweede dag van het WK allround in Hamar op de 1500 meter 0.61 goedmaken op de Japanse Miho Takagi. Takagi won met overmacht de 500 meter en werd zesde op de 3000 meter. Wüst werd op de eerste dag twee keer tweede. De 3000 meter werd gewonnen door Martina Sábliková in 4.02.21, Wüst reed 4.03.71 en Antoinette de Jong 4.03.77, goed voor de derde plaats op de afstand, maar ook in het klassement. Sábliková is vierde na de eerste dag.