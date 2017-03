Restauratie Oosterbrug in Harlingen duurt langer

De stichting heeft zelf geen financiële middelen. Een eventueel tekort zou bij de gemeente Harlingen vandaan moeten komen.

De Oosterbrug ligt over de Zuidoostersingel en verbindt het Franekereind en de Frjentsjerter Feart. De monumentale brug is gebouwd in 1908. De restauratie van de brug staat niet op zichzelf. In 2016 is de Franekereindsbrug gerestaureerd en als de Oosterbrug klaar is, begint de restauratie van de Singelbrug.