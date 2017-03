Sven Kramer begint goed met 500 meter op WK

Sven Kramer is met de achtste plaats op de 500 meter goed begonnen aan het WK allround in Hamar. De schaatser die voor de negende keer de wereldtitel wil pakken, klokte 36.41. De kortste afstand werd gewonnen door de Japanner Shota Nakamura met een pr van 36.00. De Pool Konrad Niedzwiedski werd tweede in 36.22 en de Noor Sindre Henriksen derde in 36.23. Patrick Roest reed ook een pr, 36.27, goed voor de vierde plaats. Jan Blokhuijsen werd zesde met 36.34.