Ireen Wüst tweede, Antoinette de Jong zevende op 500 meter

Ireen Wüst heeft op de openingsafstand, de 500 meter, op het WK allround in Hamar met 38.82 de tweede tijd gereden. In de laatste rit kon ze de Japanse Miho Takagi lang niet bijhouden. Takagi won de afstand met 38.15, een pr. Antoinette de Jong werd zevende in 39.56. Viervoudig wereldkampioene Martina Sábliková stelde teleur. Ze werd met 40.11 dertiende. Marije Joling werd vijftiende in 40.23.