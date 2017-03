"De vos is te slim voor een hek"

Met een hek de vos uit de weidevogelgebieden houden, dat helpt niet, zegt Titus Sijmonsma van de Friese jagersvereniging. Staatsbosbeheer hoopt met het plaatsen van zo'n hek rond een weidevogelgebied, de vos tegen te kunnen houden. Het gaat om een proef, maar de verwachtingen zijn hoog. Staatsbosbeheer verwacht dat door het vossehek dit voorjaar meer kuikentjes groot kunnen worden. Maar Sijmonsma heeft er weinig vertrouwen in: "Een vos is hier te slim voor," zo zegt hij in het radioprogramma Buro de Vries.