Naomi van As in actie tegen dronken sporters

Het gebeurt nog te vaak dat sporters na de wedstrijd in de kantine aan het bier zitten en daarna nog in de auto stappen. Daarom start in Fryslân de BOB-sportcampagne die sporters wijst op hun verantwoordelijkheid. De beste hockeyer van de wereld, Naomi van As, deed de aftrap. "Sport is natuurlijk sociaal en gezellig, en mensen moeten helemaal zelf weten of ze alcohol drinken of niet, al helemaal tijdens de derde helft. Maar het feit dat je dan daarna niet achter het stuur gaat dat is vooral erg belangrijk."