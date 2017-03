Studenten nog te weinig milieubewust

Studenten zijn vaak nog te weinig milieubewust. Dat zegt Rob van der Veer van de NHL. Hij is met 25 andere Leeuwarder studenten in actie voor de campagne Fryslân Fossielvrij Bewegen. De bedoeling van de campagne is dat in onze provincie in de eerste twee weken van juli 2018 helemaal geen gebruik wordt gemaakt van vervoer dat rijdt op fossiele brandstoffen. Van der Veer ziet dat er bij de jongeren een omslagpunt is als het gaat om miljeubewust leven: "De meeste jeugd pakt wel de fiets, maar zodra ze een rijbewijs hebben pakken ze toch de auto."