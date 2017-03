In een bedrijfspand aan de Koperslagerstraat in Sneek heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer was met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Het zou gaan om een timmerbedrijf op het industrieterrein aan de rand van de stad. Er waren geen mensen meer in het gebouw aanwezig.