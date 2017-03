Veel schade door schoorsteenbrand Britsum

Een woonhuis aan de Sillân in Britsum is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt door een schoorsteenbrand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Toen de brandweer in Britsum aankwam, stond het dak van het huis ook in brand. Vanuit een hoogwerker hebben brandweerlieden dakpannen van het dak gehaald, zodat ze daaronder goed konden blussen. Na een uur had de brandweer goed onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.