Gevaarlijke situaties door achtervolging

Bij een achtervolging tussen Lauwersoog en Dokkum zijn zaterdagochtend meerdere gevaarlijke situaties ontstaan. Een 29-jarige automobilist uit Franeker vluchtte met hoge snelheid voor de politie. Andere automobilisten moesten remmen of uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De Franeker reed sneller dan 140 kilometer per uur. Bij Dokkum kon hij worden aangehouden, nadat hij met zijn auto van de weg was geraakt.