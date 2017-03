"Dramatisch dat we dit weggeven"

"Wij moeten sowieso veel eerder die 3-1 maken, daar hebben we genoeg kansen voor gehad dus dit is echt aan onszelf te wijten vandaag. Je voelt het wegglippen, maar dit is echt dramatisch van ons dat we dit weggeven." Ook trainer Jurgen Streppel was niet te spreken over hoe de ploeg in de laatste minuten van de wedstrijd met de 2-1 voorsprong omging: "Tachtig minuten heb ik lekker naar de wedstrijd gekeken, maar de laatste vijf minuten moeten we gewoon druk geven op de bal en dan lopen we achteruit. Dat vind ik eigenlijk onherkenbaar, dat is niet des Heerenveens."

Lichtpuntjes

Ondanks het teleurstellende resultaat waren er toch wat lichtpuntjes in de wedstrijd. Zo kon Real Madrid talent Martin Ødegaard zichzelf enkele keren goed laten zien met een aantal goede passes. Waarvan een ook echt een goal opleverde. Maar ook supersub Henk Veerman had een actie in huis die na de wedstrijd nog werd besproken. Het lukte de Volendammer om tussen de verdedigers van Go Ahead Eagles door de slalommen, om dan uiteindelijk de bal ook nog op de goal te krijgen, en een doelpunt te maken. De spits, die net weer terugkomt van een vervelende blessure, bleef er zelf nuchter onder. "Het gebeurde eigenlijk een beetje automatisch dat de eerste verdediger afblokte, en daarna komt Schenk invliegen, dus ik had eigenlijk geen andere keuzes als deze. En gelukkig kwam er nog ruimte voor het schot."

Veerman

Toch blijft er nog steeds discussie over de invalbeurten van Veerman, en het contract dat maar steeds niet verlengd wordt. Volgens trainer Streppel is Veerman goed op weg terug naar volledige wedstrijdfitheid, maar mist er nog net een paar procent om meteen een volledige wedstrijd mee te spelen. Over het contract van Veerman is Streppel duidelijk: "Volgens mij is het publiek gek met hem, sponsoren zijn gek met hem, spelers en trainers zijn gek met hem. Laten we niet zo moeilijk doen, het is aan Henk z'n zaakwaarnemer en Gerry Hamstra om daar een mooi verhaal van te maken. Voetbalinhoudelijk is Henk natuurlijk een goeie spits, zo simpel is het."