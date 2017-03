UNIS Flyers wint eerste wedstrijd gemakkelijk van Zoetermeer

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben vrijdagavond de eerste play-off wedstrijd tegen Zoetermeer Panters met een ruime overwinning afgerond. in het Thialf ijsstadion werd het maar liefst 7-1 voor de Flyers. De mannen uit Heerenveen hadden een sterke eerste helft en kwamen al snel met 4-1 op voorsprong. In de tweede helft van de wedstrijd liep UNIS Flyers uit naar 5-1. Daarna kwam de ploeg van trainer Mike Nason niet meer in de problemen.

Zaterdag spelen beide ploegen weer tegen elkaar. Dan vindt de wedstrijd plaats in Zoetermeer.