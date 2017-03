SC Heerenfeen geeft overwinning in slotfase uit handen

SC Heerenveen heeft vrijdagavond in eigen stadion met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Jurgen Streppel kwam na ruim een half uur op achterstand. In de 32ste minuut maakte Hendriks het eerste doelpunt voor de gasten uit Deventer. Pas in de tweede helft werd SC Heerenveen gevaarlijk. Invaller Henk Veerman maakte in de 65ste minuut de gelijkmaker. Daarna zetten de Friezen aanhoudend druk.