Sven Kramer begint zaterdag op het WK allround in Hamar op de 500 meter tegen de Let Harald Silovs. Dit is vrijdag bij de loting bepaald. Kramer start in de zesde rit. Later op de dag moet de achtvoudig wereldkampioen allround schaatsen tegen de Italiaan Malfatti. Hij doet dat in de een na laatste rit.

In januari dit jaar won Sven Kramer al zijn negende Europese allroundtitel.