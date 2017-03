Fossielvrij Fryslân: ''In 2030 fossielvrij zijn''

Fryslân moet in 2030 fossielvrij zijn. Dat wil de groep van bedrijven, bestuurders, studenten en andere enthousiastelingen onder aanvoering van Bouwe de Boer. Zij zijn verenigd in een groep vrienden van Fossielvrij Fryslân. Op een samenkomst in het WTC in Leeuwarden werden de doelen van de groep voor het voetlicht gebracht en ondersteund met voorbeelden waarmee deze ambitieuze energietransitie mogelijk is.