Meer inbraken in Gytsjerk, inwoners opgeroepen alert te zijn

Er wordt de laatste tijd veel meer ingebroken in Gytsjerk en de omliggende dorpen. Dat meldt dorpskrant De Einekoer. Om hoeveel inbraken het precies gaat, wordt niet gemeld. Wel wordt de inwoners geadviseerd om de deuren goed op slot te doen en de ramen dicht te houden wanneer ze op pad gaan. Ook wordt geadviseerd 's nachts de lampen aan te houden in huis wanneer er niemand thuis is.