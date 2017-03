Jongerenvereniging FYK organiseert Diversity Festival

Nina Peckelsen (27) uit Ketlik zit in de organisatie van het Diversity Festival. ''Wij beginnen nu met de voorbereidingen. We zijn eerst aan het kijken waar we de uitwisselweek kunnen houden en daarna gaan we met de concrete organisatie en de inhoud van het programma bezig. Wij willen graag kijken of we kunnen samenwerken met het project 'Lân fan Taal', maar we komen ook graag in contact met andere Friese organisaties.

Identiteit

Nina, die tevens bestuurslid van de Europese koepelorganisatie YEN (Youth of European Nationalities) is geweest, heeft de afgelopen keer zelf deelgenomen aan het Diversity Festival in het Russische Moskou. ''Met andere jongeren uit Europa die ook een kleine of minderheidstaal spreken, volgde ik verschillende theater- en decorbouwworkshops''. Aan het einde van de week hebben we toen met zijn allen een theaterstuk opgevoerd.''

Het doel van het Diversity Festival is om mensen bewust te maken van elkaars identiteit en taal. Nina is zelf drietalig opgevoed. ''Van mijn vader leerde ik Duits, van mijn moeder Fries en ik leerde natuurlijk ook Nederlands. Er zijn een hoop andere jongeren in Europa die net zoals ik thuis twee of meerdere talen spreken''.

Meedoen

De bedoeling is dat ook andere Friezen iets van het Diversity Festival meekrijgen. ''Natuurlijk kunnen Friese jongeren zich opgeven om aan deze uitwisseling deel te nemen en andere Friezen zijn welkom bij onze uitvoeringen op de laatste dag. Bezoekers mogen ook deelnemen aan onze Exchange Market: daar kun je kennisnemen van de verschillende culturen en hun hapjes en drankjes proeven.''