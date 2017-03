Jeugdschaatsers kunnen meestrijden om de Zilveren Bal

De beste jeugdschaatsers van Nederland kunnen dit jaar ook meedoen ana de strijd om de Zilveren Bal in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Er is op 15 maart voor de tweede keer een wedstrijd voor de beste sprinters van Nederland. Ze schaatsen een wedstrijd van 100 meter en de winnaar krijgt een Zilveren Bal. Er is dit jaar nog niet volledig toernooi.