500 euro boete voor 'Photoshoppende' Cambuursupporter

De foto was een reactie op een tal van stadioverboden die waren opgelegd na een wedstrijd waar met een rokbom was gegooid. Sommige mensen die het er niet mee eens waren lieten dat weten op Facebook. Andere verdachten in deze zaak hebben werkstraffen gekregen. Omdat het lastig is voor iemand die in Duitsland woont, krijgt de man een boete van de rechter.