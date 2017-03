Vierde verdachte opgepakt in Frankrijk voor overval Nes

De politie heeft in Frankrijk een vierde verdachte aangehouden voor de woningoverval in Nes, op 15 juni vorig jaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekend gemaakt. Het gaat om een 39-jarige Serviër. Hij is in februari al aangehouden en gisteren in Nederland aangekomen en naar Leeuwarden gebracht. De man is eerst voor 14 dagen vastgezet.