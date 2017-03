FNP: "Sportclubs en burgers betalen teveel voor stroom"

De provincie moet energiebedrijf Alliander en netbeheerder Liander aanspreken op de hoge tarieven die sportclubs en consumenten moeten betalen voor hun stroomaansluiting. Dat vindt de FNP in Provinciale Staten. Na de overgang van Enexis naar Liander is het tarief met meer dan twintig procent gestegen. Terwijl toen werd gezegd dat de tarieven zouden dalen. Vooral maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, komen daardoor in de problemen. De FNP vindt dat de provincie als aandeelhouder van Alliander en Liander om opheldering moet vragen.