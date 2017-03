Twitig ideeën voor kunstwerk finishplaats Elfstedentocht

Bij de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden zijn zo'n twintig ideeën binnengekomen voor het kunstwerk bij de finishplaats aan de Bonke in Leeuwarden. De vereniging wil het plaatsen in het teken van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en ook omdat het bestuur de stalen finishpaal die er nu staat 'troosteloos' vindt.

Volgens een woordvoerder zitten er veel mooie ontwerpen bij. In december maakte de vereniging bekend 30.000 te willen investeren in een monument. Dat is 1 euro per lid.