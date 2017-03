Cambuur herstelt van dreun in Alkmaar

De selectie van sportclub Cambuur trainde vrijdagochtend in het stadion in Leeuwarden. Natuurlijk was er nog sprake van teleurstelling na de uitschakeling in de beker tegen AZ donderdagavond. Maar volgens trainer Sipke Hulshoff maakten de spelers mentaal een goede indruk. Hoe het fysiek staat met de spelers, wordt in de loop van zaterdag duidelijk.