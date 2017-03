In Wons is donderdagnacht een Friese merrie seksueel mishandeld. De eigenaar kwam erachter door een bloedspoor op het erf. Een veearts heeft het dier onderzocht en constateerde vaginale verwondingen. Op de fokkerij hangen in alle stallen camera's, behalve in de stal waar deze merrie stond. De eigenaars wonen op het erf, maar hebben niets doorgehad. Er is aangifte gedaan bij de politie.