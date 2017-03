Mobiele groep 'Irish Travellers' zit op bungalowpark Heeg

Volgens de politie zijn er nog geen meldingen binnengekomen, maar luiden ze wel de noodklok, omdat zo'n bende eerder actief was in Woudsend.

Schuilen voor de kou

Exploitant Jaap Wolters van bungalowpark De Pharshoeke vertelt dat er sinds woensdagavond elf mensen, verspreid over drie huisjes, in zijn park zitten. "Je weet van te voren natuurlijk nooit wie je gasten zijn. Woensdag kwamen er zeven mensen. Ze zeiden dat ze het te koud hadden in hun camper en daarom hier een maand in ons bungalowpark wilden verblijven. De volgende dag kwamen er nog eens vier gasten bij. Je hebt er dan natuurlijk wel een onderbuikgevoel bij."

Wijkagent Barend van Rooij is op de hoogte van de logees in Heeg. "Ook in Leeuwarden zijn dergelijke criminelen al gesignaleerd. Deze mobiele bendes zijn echter een groeiend, landelijk probleem." De mensen zouden nog geen strafbare feiten hebben gepleegd en zich ook fatsoenlijk hebben gedragen op De Pharshoeke. "Het enige wat we nu kunnen doen is in de omgeving extra surveilleren en de boel goed in de gaten houden bij De Pharshoeke," zegt Van Rooij.

Meteen politie bellen

Van Rooij legt uit dat mobiele bendes een uitvalsbasis zoeken van waaruit ze hun criminele activiteiten kunnen doen. "Ze bieden dan aan om je dakgoot te legen voor honderd euro, maar als de werkzaamheden klaar zijn, zeggen ze bijvoorbeeld dat je duizend euro moet betalen en als je dat niet doet, dreigen ze met fysiek geweld." Van Rooij zegt met klem dat mensen meteen de politie moeten bellen wanneer ze vermoeden dat ze 'Irish Travellers' aan de deur hebben.