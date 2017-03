Omrin vraagt nieuwe vergunning aan voor hogere uitstoot REC

Omrin heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor de uitstoot van de afvaloven in Harlingen. Op dit moment mag de REC 177.000 kubieke meter per uur uitstoten, maar dat blijkt in de praktijk veel meer te zijn. Daarom vraagt Omrin een nieuwe vergunning aan voor de uitstoot van 230.000 kubieke meter per uur.

Volgens Omrin is het effect van de hogere uitstoot op de luchtkwaliteit miniem. De provincie zal de vergunning de komende maanden beoordelen. Naar alle gedachten wordt hierover in augustus of september een besluit genomen.