Joop Atsma wordt commissaris bij Groningen Seaports

Joop Atsma uit Surhuisterveen is benoemd tot commissaris bij Groningen Seaports NV. Hij was voorgedragen door de provincie Groningen. Daarnaast wordt Dertje Meijer uit Amsterdam commissaris. De gemeente Delfzijl had haar naar voren geschoven. De raad van commissarissen van Groningen Seaports NV is nu weer compleet.