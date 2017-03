UPDATE: Auto te water in Winsum, een gewonde

Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt, nadat ze met haar auto te water raakte op de N359 tussen Húns en Hilaard. De helpdiensten zijn uitgerukt voor het ongeluk op de Westergoawei en ook een traumahelicopter is opgeroepen. De gewonde vrouw is uit de auto gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis met een ambulance.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk en ook hoe de vrouw er aan toe is. De politie doet onderzoek op de plaats van het ongeluk. De Westergoawei werd in beide richtingen afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven.