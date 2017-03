De stem van Parwane: "Ik maak me zorgen over de toekomst"

Parwane (57) komt uit Irak. Ze is ruim 16 jaar in Nederland. Ze werkt in een kledingreparatiewinkel in Dokkum. "Dat is niet mijn beroep. Ik ben schoonheidsspecialiste, maar het lukt niet in Nederland om dat werk te doen. Zonder diploma mag je niet werken en op mijn leeftijd is dat een probleem. En als je geen inkomsten hebt, is het lastig een opleiding te betalen." Ze maakt zich zorgen over haar eigen toekomst en die van haar beide zonen, van 25 en 17 jaar. "Ze moeten een goede opleiding volgen, dat is belangrijk."