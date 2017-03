Martijn Barto: ''Dit blijft me mijn hele leven bij''

Doelpunt afgekeurd

Ook bij keeper Leonard Nienhuis was de verbijstering duidelijk te zien. Helemaal nadat de videoscheidsrechter ervoor zorgde dat de goal van AZ werd afgekeurd. ''Ik liep naar de scheidsrechter toe en zei: dit was niet goed. We hebben geprotesteerd en daarna werd de goal afgekeurd.''

''Nu hebben we niks''

Toch was het niet genoeg om een finaleplaats veilig te stellen. Na penalty's waren de mannen uit Alkmaar toch beter. ''Nu pakte ik één penalty en hoopte ik dat het genoeg was'', zegt Nienhuis. ''Maar als je dan drie van zulke penalty's neemt, dat mag niet, dan verlies je. Dat was gewoon niet goed. Het is ongelofelijk. Ook omdat je zelf een goede pot speelt, dan wil je naar de Kuip toe. Maar ja, nu hebben we niks.''

''Komt hard aan''

"Het komt heel hard aan", zegt Sipke Hulshoff na afloop van de wedstrijd. "Ik ben wel heel trots op mijn jongens. Leonard heeft ons in de wedstrijd gehouden en toen AZ die penalty's miste, waren we heel dichtbij. Tot aan de laatste seconde was het spannend. Deze wedstrijd zal mij nog heel vaak door het hoofd spoken."