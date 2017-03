Cambuur verliest na penalty's in halve finale van AZ

Het is SC Cambuur donderdagavond niet gelukt de finale van de KNVB Beker te bereiken. AZ uit Alkmaar was in eigen huis na penalty's met 3-2 te sterk voor de Leeuwarders. Beide teams begonnen goed aan de wedstrijd, en AZ was in de eerste helft de sterkere ploeg met meer balbezit. Dit betekende echter niet dat Cambuur niets had in te brengen. Al meteen in het eerste kwartier kregen de Leeuwarders een paar goede kansen op de 1-0.