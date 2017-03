Arriva past dienstregeling Garyp aan na petitie leerling

Handtekeningen

Wolter zamelde binnen een paar weken tijd meer dan 700 handtekeningen van verontruste buurtbewoners en dwong zo een overleg af van de plaatselijke belangen van Garyp en Earnewâld met de provincie Fryslân en vervoersbedrijf Arriva in het provinciehuis. Donderdag was het zover en werd er een paar uren stevig gediscussieerd over de bushalte van Garyp. De provincie en Arriva blijven tot teleurstelling van Wolter bij hun besluit om de bussen van de sneldienst Drachten-Leeuwarden niet te laten stoppen bij Garyp. Een sneldienst moet doorrijden, zo vindt het busbedrijf, elke extra stop maakt de snelbus minder aantrekkelijk voor de reizigers. Wolter vindt dat geen sterk verhaal. De snelbus stopt in Leeuwarden bij wel zes haltes. Als je daar eentje schrapt, kan je zonder tijdverlies stoppen bij de halte van Garyp.

Concessies

Maar het busbedrijf deed ook een paar kleine concessies. Arriva zal de dienstregeling in mei aanpassen, zodat de bussen die bij het dorp stoppen beter op tijd rijden. En al met ingang van volgende week zullen sommige bussen van sneldienst 320 in de ochtendspits ook reizigers in Garyp meenemen, mocht er nog plaats zijn in de snelbus. Het gaat dan om de zogenaamde versterkingsbussen, die achter de gewone bus aanrijden als die al vol is. "Ze hebben in ieder geval wel naar ons geluisterd en de situatie van Garijp bekeken. Dat is mooi", was de reactie van Wolter na het overleg. Tevreden is de Garypster niet. "Ik snap nog steeds niet waarom een halte in de stad wel 6 bussen per uur kan krijgen en Garijp niet."

Nogmaals overleg

Het is de bedoeling dat de partijen over een paar maand nogmaals zullen overleggen. De plaatselijke belangen van Garyp en Earnewâld zijn nog lang niet tevreden. Ze willen dan vooral aandacht vragen voor de dienstregeling in de avond en in de zogenaamde 'daluren', omdat de bus dan maar eens per uur in Garyp stopt en dat is wel zuur, want de busreiziger die lang bij de bushalte wacht ziet in dat uur dan verscheidene halfvolle bussen van de sneldienst langsrijden. "Als je echt wilt, zou je dat zo kunnen oplossen. Maar je belandt een beetje in een ambtelijke toestand met hele kleine aanpassingen, en dat vind ik wel teleurstellend."