Het was schrikken voor een automobilist op de N355 bij de Grote Wielen bij Leeuwarden donderdagavond. Er liepen twee schapen op de weg. De automobilist kon de dieren niet meer ontwijken en kwam met ze in botsing. De dieren hebben het ongeluk niet overleeft. De auto moest versleept worden.

De weg in de richting van Leeuwarden is kort afgesloten geweest om de auto en de schapen weg te halen. Het is nog niet bekend waar de schapen nou juist vandaag kwamen, en hoe ze op de weg waren beland.