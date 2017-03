Opvallende kunstwerken moeten Drachten zichtbaarder maken

Wethouder Marja Krans deed donderdag de aftrap voor het ambitieuze project. Negentien kunstenaars uit binnen- en buitenland gaan de komende maanden aan de slag met het ontwerpen voor de stadsmarkeringen. Het is de bedoeling dat in juni een keuze wordt gemaakt uit alle plannen.

Vier ton

De gemeente Smellingerland komt in eerste instantie met 400.000 euro voor het project, maar houdt er rekening mee dat er meer geld nodig zal zijn voor het uitvoeren van de plannen. Voor het begeleiden van het project en het winnen van fondsen heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau uit Amsterdam in de arm genomen. De locatie Tussendiepen aan de westkant van Drachten krijgt een speciale rol in het project. De gemeente wil nog dit jaar verscheidene kunstenaars uitnodigen om een visionair kunstwerk te maken voor de westkant van Drachten. Het is de bedoeling dat de kunstwerken in 2018 te zien zijn in de eerdere Sluisfabriek als onderdeel van het programma van de Culturele Hoofdstad.

Podium voor cultuur

Op de koplocatie van de Tussendiepen - een plek waar je tot nu toe niet kan komen met de auto of fiets - komt in de zomer een podium voor muziek, film, performance en theater. De gemeente broedt nog op mogelijkheden om het gebied beter te ontsluiten.