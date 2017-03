Wie wordt op 30 april in De Kuip in Rotterdam de tegenstander van Vitesse? De laatste finaleplek wordt ingevuld door SC Cambuur of AZ. Donderdagavond wordt de tweede halve finale van de KNVB Beker gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar. Omrop Fryslân is erbij: op de radio, internet en de Omrop-app. Volg hier live de halve finale van de KNVB Beker.