Appelschaster (39) mishandelt buurvrouw: werkstraf

Een 39-jarige vrouw uit Appelscha heeft een werkstraf van dertig dagen voorwaardelijk gekregen voor mishandeling. De vrouw had haar buurvrouw bij het haar gepakt. De dames hadden ruzie gekregen over een berg afval dat door de verdachte op de stoep van het slachtoffer was gezet. De verdachte zei dat ze de dag erna het afval naar het stort zou brengen. Toen ze een dag later terug kwam, lag afval achter haar auto. De situatie escaleerde toen de buurvrouw naar buiten kwam en naar de verdachte riep dat ze haar spullen bij zich moest houden.