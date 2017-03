Een automobilist is donderdagavond op de N358, tussen Ternaard en Oosternijkerk, met de auto ondersteboven in de sloot belandt. Het ongeluk vond plaats naast de Nesserweg. Het is niet bekend of de bestuurder bij het ongeluk gewond is geraakt. Een ambulance was op de plek van het ongeluk om het slachtoffer te controleren.

Het verkeer op de N358 had maar kort last van vertraging door het ongeluk.