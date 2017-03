Teken fan libben: het verhaal achter een bermmonument

Omrop Fryslân staat in de eerste aflevering stil bij het verhaal van kunstenaar Fokke Veurman uit Aldtsjerk. Op 4 november 2000 verloor hij zijn ouders Bart en Griet bij een hartverscheurend ongeluk in Oentsjerk. Hij vertelt over de impact die het ongeluk nog iedere dag op zijn leven heeft. "Ik ben kwetsbaarder geworden, het laagje over mijn emoties is dunner geworden."

Kan zomaar verkeerd gaan

Bij Rinsumageast staan drie kruisjes aan de weg, twee grote en een kleine. Ze vertellen het verhaal van de zusjes Claudia en Nathalie, en de baby, die nog in de buik van Claudia zat. Het monument houdt iedere dag honderden automobilisten een spiegel voor: rij voorzichtig, het kan zomaar verkeerd gaan.

Raynaud Ritsma

Het programma is een idee van presentator Raynaud Ritsma. Hij verloor in 2000 een van zijn beste vrienden bij een ongeluk. Dat heeft grote impact gehad op hem en zijn vriendengroep. Elke keer als Raynaud nu bij een bermmonument langsrijdt, denkt hij aan wat er gebeurd zou zijn. Dat heeft uiteindelijk tot deze serie geleid.

Teken fan libben is vanaf maandag 6 maart iedere maandag te zien vanaf 18.45 bij Omrop Fryslân.