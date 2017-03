In Harlingen is donderdagmiddag een bruinvis aangespoeld. Een vrouw had de 1 meter 80 lange bruinvis zien liggen en waarschuwde de dieren-hulpdienst. Die constateerden dat de vis al dood was en hebben de kleine walvis meegenomen.

Hoe het dier op het Harlinger strand terecht is gekomen en hoe het is overleden, is niet bekend. Bruinvissen komen normaal gesproken niet voor in ondiep water zoals dat van de Waddenzee.