Leeuwarder (32) vrijgesproken van inbraak in Koarnjum

Een 32-jarige inwoner van Leeuwarden is definitief vrijgesproken voor een inbraak in Koarnjum in juli 2015. Het DNA van de verdachte was aangetroffen op een opengebroken raam in de woning. De Leeuwarder zei echter dat hij niets met de zaak te maken had. Het DNA was aangetroffen in een vettige vlek op het raam. De man kon niet uitleggen hoe zijn materiaal daar terecht was gekomen.