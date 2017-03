Windpark in IJsselmeer krijgt 127 miljoen euro steun

Duurzame energie

Met de investering wil de provincie in 2020 16% duurzame energie opwekken. De opbrengsten wil de provincie investeren in extra duurzaamheid en ook het toerisme langt de IJsselmeerkust steunen. Veel ondernemers zijn bang dat ze teveel last krigjen van de komst van het windpark in de IJsselmeer.

Het park wordt gebouwd in het noordelijke deel van het IJsselmeer. Er komen 89 windturbines. In 2021 moet de eerste stroom worden geleverd.