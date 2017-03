Justitie heeft met het zogenaamde herstelrecht al 19 rechtszaken opgelost. Het herstelrecht houdt in dat er meer zaken worden opgelost door middel van bemiddeling. Het project 'Justitie in de bus' loopt nu een halfjaar en justitie er erg enthousiast over. Van de 85 zaken zijn er al 19 opgelost.

Ze gaan bij het project de wijk in om met veroorzakers van conflicten te praten. Als een conflict met praten kan worden opgelost, scheelt dat een dure rechtszaak.