Boeren tegenover Ooststellingwerf vanwege bodemonderzoek

Er zou niets meer zijn te vinden.

LTO Noord verzet zich ook tegen de bescherming van vijftig plekken waar eerder boerderijen stonden. Deze plaatsen zou de gemeente op het laatste moment aan het bestemmingsplan hebben toegevoegd. Deze historische plaatsen liggen meestal midden in het weiland. De gemeente had in eerste instantie geen plekken in het bestemmingsplan opgenomen, maar de provincie heeft hierop aangedrongen. De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ''Bûtengebied' wordt over enkele weken gedaan.