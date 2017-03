De Jeugd van Tegenwoordig op Bevrijdingsfestival Leeuwarden

De Jeugd van Tegenwoordig is het hoofdoptreden op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden dit jaar. De band is een van de drie acts die op 5 mei met een helicopter gevlogen worden om meerdere bevrijdingsfestivals aan te doen. De andere acts zijn Broederliefde en De Staat. Het is nog niet bekend hoelaat De Jeugd van Tegenwoordig in Leeuwarden is.