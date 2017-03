Oud-Leeuwarder Christiaan Triebert is genomineerd voor de European Press Prize, een belangrijke internationale persprijs. Triebert maakte een artikel over de coupepoging in Turkije, vorige zomer. Daarin gebruikte hij de whatsapp-gesprekken van de coupplegers om te schetsen wat zich daar afspeelde.

Volgens de jury ontstond er zo een chronologisch beeld van de - uiteindelijk mislukte - opstand tegen de machthebbers. Triebert maakte het verhaal voor het onderzoekscollectief Bellingcat.